В Мадриде задержали двух человек за покупку украденных картин Фрэнсиса Бэкона

В испанской столице Мадрид местные сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые, предположительно, купили две украденные картины британского художника-экспрессиониста ХХ века Фрэнсиса Бэкона, оцениваемых в €10 млн.
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