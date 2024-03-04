Хет-трик Капризова помог «Миннесоте,» победить «Сан-Хосе,»

«Миннесота» добыла волевую победу в матче с «Сан-Хосе». Ранним утром 4 марта в Сен-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс».
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