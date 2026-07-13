Газ в Европе взлетел до $610 из-за эскалации на Ближнем Востоке

Стоимость газа на европейском рынке в понедельник 13 июля резко пошла вверх. Фьючерсные контракты с поставкой в августе на нидерландском хабе TTF в моменте подорожали на 4,54%, достигнув отметки €50,865 за мегаватт-час.
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