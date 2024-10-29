Россиянка побывала в доме шведской семьи и описала его фразой «неужели люди так живут?»

Елена Александровна

Что за манера сравнивать? Там так, у нас иначе! Там своя история крошечной страны с мягким климатом, небольшим населением много лет живущая без войн и революций. Опять же, чего восхищаться чужим, делайте красиво в своей стране. А сравнивать и сопоставлять, это дело так себе, как минимум глупо! Чего, в России террас что ли нет? У меня дача с огромной террасой! Шведы жадные, гадкие и злобные! Вся их литература об этом, да и сама я имела возможность не раз в этом убедиться общаясь с представителями этого этноса!.