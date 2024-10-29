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Россиянка побывала в доме шведской семьи и описала его фразой «неужели люди так живут?»

Россиянка побывала в доме шведской семьи и описала его фразой «неужели люди так живут?»

Российская путешественница побывала в обычном доме шведской семьи и описала его фразой «неужели люди так живут?».

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Эх ! Класс !!!
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10 час.
Татьяна Бушмелева
Там классно одно, там другое... А где-то вместе все прелести маленького островного посёлка, и веселье большого города совмещаются?
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10 час.
Елена Александровна
Что за манера сравнивать? Там так, у нас иначе! Там своя история крошечной страны с мягким климатом, небольшим населением много лет живущая без войн и революций. Опять же, чего восхищаться чужим, делайте красиво в своей стране. А сравнивать и сопоставлять, это дело так себе, как минимум глупо! Чего, в России террас что ли нет? У меня дача с огромной террасой! Шведы жадные, гадкие и злобные! Вся их литература об этом, да и сама я имела возможность не раз в этом убедиться общаясь с представителями этого этноса!.
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2 час.

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