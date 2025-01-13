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Царьград

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На Нижний Новгород с 13 января обрушатся снегопады

На Нижний Новгород с 13 января обрушатся снегопады

В некоторые дни температура воздуха может опускаться до –6.На этой неделе, с 13 по 19 января, в Нижнем Новгороде ожидается выпадение большого количества осадков.

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