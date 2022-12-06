В августе 1977 года ученые радиотелескопа "Большое ухо" Университета штата Огайо обнаружили 72-секундный сигнал из космоса, который было чрезвычайно трудно объяснить Ученый Джерри Эман обвел ряд цифр и букв на компьютерной распечатке в августе 1977 года.