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Художников Хабаровского края приглашают к участию в проекте «Графика народов Севера»

Художников Хабаровского края приглашают к участию в проекте «Графика народов Севера»

Заявки на конкурс принимаются до 3 апреля 2022 года. «Конкурс призван вывести творческие работы художников Севера на всероссийский уровень и популяризировать тиражную графику малых народов внутри самих этносов, в среде зрителей и на арт-рынке.

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