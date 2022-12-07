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«Атлетико» будет просить за Феликса около 120 млн евро. Жоау мечтает об АПЛ». Романо о португальце

«Атлетико» будет просить за Феликса около 120 млн евро. Жоау мечтает об АПЛ». Романо о португальце

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, во сколько «Атлетико» оценивает хавбека Жоау Феликса. «Шансы на то, что Жоау Феликс покинет «Атлетико» в 2023 году, определенно есть.

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