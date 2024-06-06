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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эйжа Уилсон набрала 36 очков, 12 подборов и 6 перехватов в победной игре с «Далласом», установив рекорд женской НБА

Эйжа Уилсон набрала 36 очков, 12 подборов и 6 перехватов в победной игре с «Далласом», установив рекорд женской НБА

MVP финала 2023 года стала первой баскетболисткой в истории, набравшей 35 очков, 10 подборов и 5 перехватов в матче женской НБА.

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