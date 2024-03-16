В Москве число проголосовавших превысило 3,1 млн человек — Мосгоризбирком

На утро 16 марта в Москве на выборах президента России проголосовали более 3,1 млн человек.Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что на утро 16 марта в столице количество проголосовавших на выборах президента России уже превысило 3,1 млн человек.