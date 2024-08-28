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Медведев обсудит с МО РФ взаимодействие идущих на выборы бойцов СВО с партией

Медведев обсудит с МО РФ взаимодействие идущих на выборы бойцов СВО с партией

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев планирует обсудить с Минобороны РФ взаимодействие с партией бойцов СВО, которым предстоит принять участие в выборах разных уровней в качестве кандидатов от партии.

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