Медведев обсудит с МО РФ взаимодействие идущих на выборы бойцов СВО с партией

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев планирует обсудить с Минобороны РФ взаимодействие с партией бойцов СВО, которым предстоит принять участие в выборах разных уровней в качестве кандидатов от партии.
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