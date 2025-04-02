Мирошник: формирование «контингента сдерживания» может привести к оккупации Украины странами Европы

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что проект формирования так называемого «контингента сдерживания» следует рассматривать как план неприкрытой оккупации Украины европейскими странами.
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