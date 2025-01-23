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Осужденный за нападение на школьников с ножом подросток выдворен в Армению с родителями

Осужденный за нападение на школьников с ножом подросток выдворен в Армению с родителями

Напавшего на сверстников с ножом подростка депортировали из России вместе с родителями в Армению.Управление ФССП Краснодарского края сообщило, что по решению суда семья выдворена за пределы России.

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