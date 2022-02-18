Главный архитектор Москвы: Москва-сити – один из самых интересных объектов, построенных в столице

За все время существования Москвы масса талантливых и решительных людей повлияли на ее судьбу. Некоторые участники создания и трансформации города являются предметом споров и возмущений.
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