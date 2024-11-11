Выступивший против членства Украины в НАТО Шольц предложил её «финляндизировать» Выступивший ранее против принятия Киева в НАТО немецкий канцлер Олаф Шольц предложил «финляндизировать» Украину, т.
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Выступивший против членства Украины в НАТО Шольц предложил её «финляндизировать» Выступивший ранее против принятия Киева в НАТО немецкий канцлер Олаф Шольц предложил «финляндизировать» Украину, т.
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