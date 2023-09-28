Сила в правде
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Сила в правде

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Зеленский начинает мировую войну. Украина решила напасть на союзников России

Зеленский начинает мировую войну. Украина решила напасть на союзников России

Украинское политическое руководство совершает шаги отчаяния один за другим. Британская газета The Guardian сообщает, что Киев хочет напасть на союзников России и породить ещё больше проблем как для себя, так и для всего мира.

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