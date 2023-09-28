Украинское политическое руководство совершает шаги отчаяния один за другим. Британская газета The Guardian сообщает, что Киев хочет напасть на союзников России и породить ещё больше проблем как для себя, так и для всего мира.
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