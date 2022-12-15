Полицейские раскрыли убийство девушки в парадной на Невском проспекте 16-летней давности

Обвиняемым стал ранее неоднократно судимый мужчина, проходивший лечение в психиатрической больнице. Обвинение предъявили мужчине, подозреваемому в убийстве 26-летней девушки в парадной дома, 128 на Невском проспекте ночью 10 декабря 2006 года.