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Царьград

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Магнитная буря накроет Новосибирск 14 октября: советы врачей

Магнитная буря накроет Новосибирск 14 октября: советы врачей

В Новосибирске утром и днём 14 октября ожидаются небольшие геомагнитные возмущения с возможным кратковременным усилением до слабой магнитной бури класса G1, а к вечеру активность снизится до спокойного уровня.

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