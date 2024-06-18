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Провал Макрона: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке

Провал Макрона: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке

Французские власти резко сократят военное присутствие в государствах Западной и Центральной Африки, сообщило агентство France-Presse.

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