Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор открыл счет на первой компенсированной к первому тайму минуте в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата».
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