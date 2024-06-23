В Архангельской области вновь пройдут дожди

Согласно прогнозу Северного УГМС, небольшой дождь сегодня ожидается в большинстве районов ПоморьяСогласно прогнозу Северного УГМС, небольшой дождь сегодня ожидается в большинстве районов ПоморьяСиноптики обещают ветер западной четверти, в северной половине области — северный и северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.