Обновлено 18.10 в 20:12. По словам советника Зеленского по оборонным технологиям Сергея Бескрестнова, сказанным в интервью зарубежным журналистам, полное развёртывание группировки «Рассвет» ожидается примерно через полгода.
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