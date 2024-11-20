Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции противника с живой силой и сорвали ротацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.
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