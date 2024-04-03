Смоляне рассказали о реализации поручения Владимира Путина о строительстве аэропорта

«Я настроен решительно. Раз уж мы первый шаг сделали, надо идти дальше» О ходе реализации поручения президента Владимира Путина по строительству аэропорта в Смоленске губернатор Василий Анохин рассказал в эксклюзивном интервью информагентству «О чем говорит Смоленск».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии