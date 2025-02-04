DAPA: политический кризис в Южной Корее не помешает поставкам оружия в Польшу

Политика как она есть

Внутриполитический кризис в Южной Корее не окажет негативного влияния на поставки оружия Польше. Об этом во время визита в Варшаву заявил высокопоставленный сотрудник Управления программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Чо Хён Ги.