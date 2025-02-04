Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Василий Васильев
    Я уже ответил насчет "своих" ранее - СТРАННИКУ, но видимо модератору ОЧЕНЬ не понравился мой ответ и он заблокировал ...Национализация пр...
  • Мурзик
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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
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DAPA: политический кризис в Южной Корее не помешает поставкам оружия в Польшу

DAPA: политический кризис в Южной Корее не помешает поставкам оружия в Польшу

Внутриполитический кризис в Южной Корее не окажет негативного влияния на поставки оружия Польше. Об этом во время визита в Варшаву заявил высокопоставленный сотрудник Управления программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Чо Хён Ги.

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