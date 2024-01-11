The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Жулики и воры правящей партии обеспечивают себе условия наибольшего благоприятствования своим делишкам!Госдума отменила ...
  • NAN
    ну да? а у меня пенсионера кроме 2х комнатной ничего нет и я буду заполнять декларацию....Госдума отменила ...
  • Алекс Сэм
    Да если бы посла Таджикистана по каждому преступлению таджиков в России в наш МИД бы вызывали , то он бы оттуда не вы...Посла РФ вызвали ...

Глава ЦИК рассказала о вариантах голосования на выборах президента РФ

Глава ЦИК рассказала о вариантах голосования на выборах президента РФ

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в случае, если у человека, записавшегося на голосование онлайн не получается отдать свой голос дистанционно, он может подойти на избирательный участок, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх