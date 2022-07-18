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Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в прыжках в высоту и беге на 3000 м с препятствиями, женщины – в тройном прыжке и беге на 1500 м

19 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине будут разыграны четыре комплектов наград. Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 Юджин, США 19 июля Прыжки в высоту, мужчины  3:45 Тройной прыжок, женщины  4:20 3000 м с/п, мужчины  5:20 1500 м, женщины  5:50 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

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