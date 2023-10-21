В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) в Донецке удалось получить трофейный снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, запущенный накануне по городу украинскими боевиками.
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