PlayStation на 30-летие подразнила фанатов Bloodborne и устроила мощный заряд ностальги...

PlayStation на 30-летие подразнила фанатов Bloodborne и устроила мощный заряд ностальгии владельцам PS5Накануне официальной 30-летней годовщины с японского дебюта оригинальной консоли PlayStation издательство Sony Interactive Entertainment опубликовало благодарственный ролик, адресованный игрокам.
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