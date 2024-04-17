Отжиги сухой травы 17 апреля пройдут в Октябрьском и Свердловском округах Иркутска

Сегодня, 17 апреля, в Иркутске проведут отжиги сухой травы в Октябрьском и Свердловском округах. Работы будут идти в районе строения № 36 на Звездинской площадью 0,2 га, около железнодорожной станции «Иркутск-Пассажирский» – 1,3 га, неподалеку от Седова, 71/1 – 1 га.