Парниша, заступившийся за русскую девушку от пьяных иноземцев арестован, срок ареста продлили на год. Где справедливость?

Вадим Кузнецов

Интересно, а что этому балбесу инкриминируют? То, что он сделал, не тянет ни на тяжкое,ни на особо тяжкое. Страйкбольный автомат - и тот был не у него. За четыре месяца, которые Ногтев сидел, не было ни одного допроса - полное отсутствие движения в деле, пока СК не вмешался. И тут еще год - а какое "еще более тяжелое обвинение" ему предъявили, так и не понятно. Там в самом крайне случае хулиганство, т.е. УК РФ ст.213. Кстати, то же самое, что у выпущенных из страны узбеков. А вот начальника отдела по вопросам миграции МО МВД «Павловский» Аллу Вершинину обвинили в превышении должностных полномочий (пункт «е» часть 3 статьи 286 УК РФ) отстранили и отправили под домашний арест. Ну да. слова о должностном подлоге звучат некрасиво. Веселое такое полицейское заведение.