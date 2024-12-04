Avia.pro - СМИ История Никиты Ногтева, начавшаяся как проявление смелости и справедливости, превратилась в настоящую трагикомедию правосудия.
Парниша, заступившийся за русскую девушку от пьяных иноземцев арестован, срок ареста продлили на год. Где справедливость?
Комментарии
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Вячеслав Васильев
Максимальный срок заключения под стражу на следствии составляет 18 месяцев по особо тяжким преступлениям (6 месяцев – по преступлениям небольшой и средней тяжести, 12 месяцев – по тяжким преступлениям) статью написать или сама найдёшь?
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1 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, а что этому балбесу инкриминируют? То, что он сделал, не тянет ни на тяжкое,ни на особо тяжкое. Страйкбольный автомат - и тот был не у него. За четыре месяца, которые Ногтев сидел, не было ни одного допроса - полное отсутствие движения в деле, пока СК не вмешался. И тут еще год - а какое "еще более тяжелое обвинение" ему предъявили, так и не понятно. Там в самом крайне случае хулиганство, т.е. УК РФ ст.213. Кстати, то же самое, что у выпущенных из страны узбеков. А вот начальника отдела по вопросам миграции МО МВД «Павловский» Аллу Вершинину обвинили в превышении должностных полномочий (пункт «е» часть 3 статьи 286 УК РФ) отстранили и отправили под домашний арест. Ну да. слова о должностном подлоге звучат некрасиво. Веселое такое полицейское заведение.
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42 мин.
Karmadon
Никиту повязали НЕ за защиту девушки, а за то, что вооружась стальной трубой пошел творить самосуд. Не передергивайте.
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17 мин.
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