Лавров и глава БАПОР обсудили важность срочного прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаззарини обсудил необходимость в срочном прекращении огня в секторе Газа.
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