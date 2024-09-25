Лавров и глава БАПОР обсудили важность срочного прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаззарини обсудил необходимость в срочном прекращении огня в секторе Газа.