В Италии назвали унизительной песню Эстонии для Евровидения и требуют её запрета

Рим, 21 февраля, 2025, 06:33 — ИА Регнум. Запрос на запрет исполнения музыкантами из Эстонии песни Espresso Macchiato на конкурсе «Евровидение» официально подала в Европейский вещательный союз (EBU) итальянская организация по защите прав потребителей Codacons.
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