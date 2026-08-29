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Ивановские новости

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Травмированного тетеревятника нашли в Иванове и доставили в центр реабилитации

Травмированного тетеревятника нашли в Иванове и доставили в центр реабилитации

Птицу обнаружили неравнодушные жители, которые не прошли мимо чужой беды.В Иванове нашли травмированного тетеревятника и доставили его в Центр реабилитации диких животных и птиц «Легенда».

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