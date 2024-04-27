В Кремле отметили ценность подвигов Рошаля в развитии здравоохранения в РФ

Россия и весь мир высоко ценят подвиги президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля, которые тот совершил в медицине, вклад специалиста в развитие здравоохранения России, а также его общественную позицию.
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