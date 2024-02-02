Разоривший на 5 млн свердловских педагогов челябинский главбух отказалась банкротиться

Экс-главбух свердловского сообщества преподавателей ВУЗов Галина Будыгина из Еманжелинска (Челябинская область) отказалась банкротиться после того, как разорила бывших преподавателей почти на пять млн рублей.
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