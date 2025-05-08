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Царьград

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Чудо на фронте: Быль, от которой слёзы на глазах

Чудо на фронте: Быль, от которой слёзы на глазах

Чудо на фронте: быль, от которой слёзы на глазах. Три бойца "Ахмет", "Витляк" и "Мазик" поделились своими невероятными историями о жизни на фронте, о чуде спасения и о том, почему говорят, что в окопах атеистов нет.

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