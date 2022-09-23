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Премьер-министр Карелии замкнул экспертный рейтинг «деловой активности»

Премьер-министр Карелии замкнул экспертный рейтинг «деловой активности»

Председатели правительств остаются «заметными фигурами», отмечается в небольшом исследовании, при этом в подавляющем числе случаев премьер-министры поддерживают имидж «технократа», предпочитая в выступлениях не выходить за рамки своих полномочий.

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