Срочно! Нажился на оборонительных сооружениях: в Курской области начались посадки

В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее был арестован его заместитель по финансовым вопросам Игорь Грабин, которого обвиняют в финансовых махинациях, связанных с тем же строительством.
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