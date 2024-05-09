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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кербер в Риме повесила баранки в двух матчах подряд

Кербер в Риме повесила баранки в двух матчах подряд

Анжелик Кербер победила №25 Веронику Кудерметову во втором круге в Риме – 6:3, 6:0. В первом круге она разгромила №194 Лорин Дэвис – 6:1, 6:0.

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