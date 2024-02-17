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Николай Азаров: До начала XX века никаких украинцев не было?

Николай Азаров: До начала XX века никаких украинцев не было?

Послушайте внимательно, что говорит Василий Кук, генерал-хорунжий Украинской повстанческой армии (УПА), один из руководителей украинского национально-освободительного движения.

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