Юрист Хаминский: шашлык запрещено жарить, если от очага до дома меньше пяти метров

Несоблюдение данного требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей Российские граждане могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее 5 метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.