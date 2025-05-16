НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Харькова
    По сути мы еще очень мало освободили украинских территорий, совсем чуть чуть. Мы все еще освобождаем уже наши, юридич...ВС РФ освободили ...
  • Александр Котов
    И хлеб, колбасу, молоко тоже убрать! Один гриб на прилавок!В России предложи...
  • Владимир Моргунов
    КУДА УЕХАЛ ЦИРК, ОН БЫЛ ЕЩЕ ВЧЕРА ?????Алексей Белов: «Л...

Юрист Хаминский: шашлык запрещено жарить, если от очага до дома меньше пяти метров

Юрист Хаминский: шашлык запрещено жарить, если от очага до дома меньше пяти метров

Несоблюдение данного требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей Российские граждане могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее 5 метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх