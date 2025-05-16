Юрист Хаминский: шашлык запрещено жарить, если от очага до дома меньше пяти метров

Несоблюдение данного требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей Российские граждане могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее 5 метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.
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