Когда появится памятник на могиле  Михая Волонтира

На могиле известного актера театра и кино Михая Волонтира, признанного лучшим актером ХХ века в молдавском кино, и спустя 9 лет так и не появилось памятника, что очень сильно удивляет и разочаровывает граждан Молдовы.
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