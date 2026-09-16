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ФИПИ назвал типичные орфографические ошибки участников ЕГЭ-2026

ФИПИ назвал типичные орфографические ошибки участников ЕГЭ-2026

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в 2026 году часто допускали ошибки в правописании корней, приставок и суффиксов, а также окончаний различных частей речи.

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