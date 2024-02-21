Вышел в магазин и умер от ножевого: Так ли гостеприимна Европа? Суровая реальность в действии

После начала операции ZOV Европа радушно открыла двери, впустив сотни тысяч небратьев. Поначалу их холили и лелеяли, а когда пришло осознание реальности, то гостям намекнули, что пора бы начинать жить самостоятельно.
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