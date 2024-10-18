Запрет на заход маломерных судов в воды Камчатки вступил в силу 18 октября

На Камчатке начался период ограничений для движения маломерных судов. С 18 октября в трех районах - Карагинском, Олюторском и Пенжинском - полностью запрещено спускать на воду любые плавательные средства.
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