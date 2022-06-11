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TAC: Вашингтон переоценил свои рычаги воздействия для введения санкций в отношении Москвы

TAC: Вашингтон переоценил свои рычаги воздействия для введения санкций в отношении Москвы

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый США переоценили собственные рычаги воздействия на мировые государства для введения санкций в отношении России, что должно «отрезвить» американскую администрацию.

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