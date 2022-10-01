Тэхен объяснил, почему позволяет Чонгуку измены и истерики: «Идеальным должен быть только тот, кого не любят»

Popcake спешит поделиться с вами интересной темой беседы о союзе Чонгука (Jungkook) и Ви (V). Одна девушка-кореянка написала пост в местной социальной сети о вигуках и попросила приятелей из АРМИ подумать над тем, почему Чонгук и Ви (V) (очевидно, что они безумно любят друг друга) позволяют друг другу слишком вольно себя вести? В пример она привела измены Гука с Чимином (Jimin) и все те ссоры, о которых постоянно пишут инсайдеры в социальных сетях и на специализированных порталах.