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Британский политик Куртен заявил, что Запад в ярости от продвижения ВС РФ в зоне СВО

Лидер британской партии «Наследие», политик Дэвид Куртен в воскресенье, 19 мая, на своей странице в соцсети написал о том, что продвижение российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине вызвало ярость в западных правительствах.

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