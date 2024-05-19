Лидер британской партии «Наследие», политик Дэвид Куртен в воскресенье, 19 мая, на своей странице в соцсети написал о том, что продвижение российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине вызвало ярость в западных правительствах.
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