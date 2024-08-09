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Калужские новости

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За крупное мошенничество с выплатами пожилой калужанин проведет 6 лет в колонии

За крупное мошенничество с выплатами пожилой калужанин проведет 6 лет в колонии

67-летний житель Бабынинского района обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий составил 3 миллиона рублей67-летний житель Бабынинского района обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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